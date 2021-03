Todo o material entorpecente e a pistola foram apreendidos pelos PMs Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:55

Belford Roxo - Policias militares do 39º BPM apreenderam um adolescente nesta quarta-feira (10), na comunidade da Palmeira, em Belford Roxo, com uma pistola, drogas e um rádio transmissor.



Todo o material que estava de posse do menor foi apreendido, com a ocorrência sendo registrada na 54º DP.