Uma longa fila se formou na unidade de saúde Neuza Brizola, no Centro Reprodução / TV

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:41 | Atualizado 12/03/2021 17:55

O último dia da vacinação contra a Covid-19 para os idosos de até 72 anos foi marcado por filas em Belford Roxo. Muitas pessoas se aglomeraram desde a madrugada, em busca da imunização em sete postos de saúde do município. Um dos pontos que ficaram com longas filas, foi na unidade Neuza Goulart Brizola, na Avenida Benjamin Pinto Dias, no Centro.

RESPOSTA PREFEITURA



A Prefeitura de Belford Roxo informou que distribui diariamente 100 senhas para idosos serem imunizados e que parte da alta demanda se deve a presença de moradores de municípios vizinhos que estão sem vacina. O governo municipal reiterou ainda que a população deve evitar aglomerações quando for informada sobre o fim das senhas nos postos de saúde.

Na próxima segunda-feira (15) começa a imunização para idosos com 71 anos.