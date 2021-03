Duque de Caxias registra longas filas para vacinação de idosos de 65 anos ou mais Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 08:54

Rio - O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense registrou grandes filas e aglomerações em pontos de vacinação na manhã desta segunda-feira. A prefeitura da cidade anunciou que qualquer idoso com 65 anos ou mais poderia ser imunizado contra a covid-19, com isso, idosos enfrentaram longas filas para se vacinar. Essa não é a primeira vez que Caxias teve aglomerações por conta da vacina, no começo do mês, o prefeito Washington Reis decidiu reduzir a faixa etária do público alvo, de 80 anos para 60 anos e causou um enorme tumulto

Em nota, a prefeitura informou que, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, está cumprindo mais uma etapa do Plano Nacional de Imunização (PNI) com a vacinação, escalonada por faixa etária para evitar possíveis aglomerações. Nesta segunda, os idosos de 65 anos ou mais recebem a primeira dose em quatro pontos de vacinação: Praça do Pacificador, Praça da Maçonaria, bairro 25 de Agosto, Praça Alcir Cavalini, Jardim Gramacho e Praca do Sarapuí. Segundo o órgão, a demanda para essa faixa etária é livre e a grande procura pela vacina logo no primeiro horário da manhã costuma ser grande, o que vai diminuindo no decorrer da vacinação.

A prefeitura também ressaltou que "a grande procura por vacina não é um problema só do município de Duque de Caxias, mas de todo o país". O número de agentes de saúde e colaboradores nas ações de vacinação também for reforçado. "É importante destacar que por ser uma faixa etária de pessoas idosas, muitas vezes elas precisam de acompanhantes para se dirigir ao local da vacinação, o que aumenta o volume de pessoas nos locais. Sendo assim, as equipes de colaboradores têm se esforçado na organização das filas e orientação da população local, para o bom andamento dos trabalhos", informaram em nota.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o prefeito Washington Reis falou sobre a vacinação e informou que vai abrir mais 20 leitos no município.

"Na medida que as pessoas recebem a vacina, são menos pessoas que terão riscos de ocupar leitos. Nós vamos abrir mais 20 leitos de CTIs, e Duque de Caxias, em nenhum momento, não amargou a falta de leitos. A nossa maior pressão agora são pessoas de outras cidades", falou.

Prefeitura decide não aderir aos 10 dias de pausa emergencial para conter a covid-19

O prefeito Washington Reis (MDB) ainda determinou que as escolas fiquem abertas, contrariando o decreto do governador Cláudio Castro (PSC).

"O comércio está funcionando normal. Nós temos uma liminar, que eu ainda não fui notificado, para suspender as aulas. A liminar se cumpre, se discute na Justiça, nós não temos nenhuma dificuldade nesse sentido. Minha preocupação com as escolas é também pensar na alimentação das crianças porque muitas não tem como se alimentar. Eu tenho uma pressão muito forte dos pais devido a alimentação, então se eu puder conciliar com a Justiça e manter as escolas, pelo menos para servir alimentação para 80 mil crianças, eu gostaria muito", continuou ele, em entrevista.

Justiça impede medida de Washington Reis

"O decreto do prefeito de Caxias foi anulado pela Justiça porque feria a lei aprovada na Alerj e o decreto do governo que proíbe aulas presenciais", declarou Serafini, que preside a Comissão de Educação da Alerj.

O parlamentar acrescentou ainda que o Município de Duque de Caxias se encontra em bandeira roxa, pior nível da escala de contaminação: "No pior momento da pandemia, os municípios podem endurecer medidas restritivas estaduais, mas não diminuir. Caxias se encontra em bandeira roxa, o que significa risco alto de contágio e saturação dos serviços de saúde. Manter escola aberta nessas circunstâncias é criminoso. O que o prefeito faz é jogar a favor da pandemia".

A ocupação dos leitos no município, até sábado (26), estava em 96% nas enfermaria e 97% na UTI, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde.

A Prefeitura informa que desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o município já aplicou mais de 100 mil doses, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados, idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 60 anos ou mais.