Washington Reis toma posse como prefeito de Duque de Caxias

Publicado 24/03/2021 14:37

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, afirmou, na manhã desta quarta-feira, 23, que a cidade da Baixada Fluminense não terá o 'superferiado'. Segundo Reis, a prioridade neste momento é vacinar a população. Ele destacou ainda, em entrevista para a Rádio Tupi, que Caxias conta com uma estrutura própria, como os 128 leitos de CTI no Hospital São José, mais de 30 leitos exclusivos no Moacyr do Carmo, as UPAS com seus leitos exclusivos.





"Vamos seguir trabalhando, com muita garra, vacinando o máximo de idosos possíveis para contermos ainda mais o Coronavírus. O trabalhador, o comerciante e o empresário não podem continuar pagando esta conta. Nossa cidade ficará aberta! Respeitando os protocolos de segurança definidos por decreto", disse Washington Reis.

Bandeira roxa

Na última semana, Duque de Caxias entrou em risco muito alto (bandeira roxa) para Covid-19, o nível máximo da escala de cinco estágios. A avaliação leva em conta indicadores como o número de mortos na última semana, a ocupação dos leitos e a procura por atendimento. Segundo protocolos do estado, neste caso, a cidade precisa adotar medidas de distanciamento social e adoção de quarentena.