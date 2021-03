A imagem foi registrada no céu do bairro Parque São Vicente Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 11:59 | Atualizado 21/03/2021 12:01

Belford Roxo - O jovem Lucas Silva Braga, de 19 anos, morador do bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo, agitou suas redes sociais ao postar no final da tarde da última sexta-feira (19), um facho de cores que se escondia atrás de uma nuvem. Em pouco tempo, após a postagem no Facebook, houve mais de 1,5 mil compartilhamentos.

NUVEM IRIDESCENTE

Publicidade

Especialistas da área de astronomia também ficaram impressionados com a imagem, e afirmaram se tratar de uma “nuvem iridescente”. O fenômeno relativamente raro ocorre quando a luz contorna um obstáculo, ou seja, uma nuvem, e acaba se separando em cores; fenômeno este denominado difração. É comum que este fenômeno seja precedente a tempestades. É considerado um tipo de “arco-íris de fogo”, ainda que Belford Roxo não tenha o item necessário para isso: gelo na atmosfera.