Rio das Ostras - Beber cerveja artesanal vai além das grandes celebrações entre amigos e família, mas ter experiência de degustar uma bebida feita, como o nome já sugere, artesanalmente, muitas vezes produzida manualmente, passando por várias etapas que vai desde a colheita até o armazenamento.



Os amante deste tipo de bebida, que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil, encontram entre a vasta variedade de cerveja artesanal um estilo de vida, que faz de um momento de lazer e descontração uma oportunidade de degustar cada detalhe da cerveja.



Em Rio das Ostras, os amantes da bebida já podem celebrar. Se antes, era necessário se deslocar até Búzios ou Macaé para viver a experiência da cerveja artesanal, agora não é mais preciso. Desde o último sábado, dia 10, Rio das Ostras ganhou o mais novo espaço que garante não apenas qualidade e diversidade de cervejas artesanais. O Beer House tem uma ampla carta com as mais “queridinhas” como a Pilsen, Red Ale e Ipa.

Universitários, motociclistas, famílias, juventude e até especialistas já estão frequentando o espaço, que também traz receitas preparadas com iguarias especificas que combina com a sofisticação da cerveja. O Filé ao Molho Gorgonzola servido dentro do pão de milho é o que mais tem chamado atenção dos frequentadores.



É o caso da jornalista e publicitária Cintia Rocha, que aproveitou para experimentar a caipirinha. “O ambiente é muito bom. Eu fui com um casal de amigos e a gente se divertiu muito. A playlist estava ótima e a comida é divina! Com certeza eu vou voltar, tô louca pra provar as outras opções do cardápio“, relatou.



O ponto alto foi a caipirinha. Ela tinha um sabor completamente diferente de todas as outras caipirinhas que eu já bebi, fiquei realmente surpresa de provar algo tão delicioso”, disse Cintia.



