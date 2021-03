O prefeito Waguinho fala sobre a não adesão do lockdown e o superferiado de 10 dias DivulgaÇÃO

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Ribeiro, o Waguinho confirmou nesta terça-feira à noite (23) que o município não irá aderir ao “lockdown” e ao superferiado de 10 dias, a partir da próxima sexta-feira (26), como acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, para conter o avanço da Covid-19.

Sobre o lockdow, o governante municipal ressaltou a preocupação com os comerciantes e trabalhadores da cidade.



“Belford Roxo não é uma cidade bilionária, nós não temos como suprir a necessidade do médio, pequeno e grande empresário da cidade. Principalmente aqueles que trabalham como camelô, que trabalham com suas carrocinhas. Nós temos o sentimento que não podemos tirar dessas pessoas, aquilo que leva a sustentação para as suas famílias, que é o dinheiro que elas ganham através dos serviços que elas prestam. Então, Belford Roxo não vai aderir, e estamos fazendo isso com muita consciência”, afirmou o prefeito.



Em relação a um eventual superferiado de 10 dias, o prefeito também falou sobre a não adesão, justificando de forma muito parecida com os argumentos usados para o não lockdown.



“Belford Roxo não é uma cidade rica. É uma cidade que não recebe bilhões. É uma cidade que vive de repasse e temos mais de 600 mil habitantes, com orçamento de R$700 milhões por ano. Como não há possibilidade nenhuma de acolher o pequeno, médio e grande empresário, nas suas responsabilidades, que é pagar seus funcionários, pagar suas contas, com isso, traria um transtorno muito grande, porque desde o momento que essas pessoas não vão trabalhar, as empresas também passam a não ter o dinheiro para os seus salários. Então seria muito mais famílias sem recursos e poderia faltar comida na mesa", destacou Waguinho.



UNIDADES DE SAÚDE E REFORÇO NAS REGRAS SANITÁRIAS

Waguinho aproveitou para reforçar a continuidade e a importância das regras sanitárias e de distanciamento da Covid-19 (uso de máscaras, álcool em gel e sem aglomerações), além do apoio para a população em todas as unidades de saúde do município no atendimento aos casos de Covid-19.



“Se precisar do atendimento de saúde, estamos com as portas abertas. Tanto nas unidades 24h de Pronto Atendimento, como nas policlínicas e postos de saúde. Nós estamos abertos em atender a população em relação à Covid-19, no sentido também de quem precisar de tomografia ou ressonância magnética, vai realizar aqui na cidade. Além disso, estamos voltando com o kit de medicamentos para as pessoas que são diagnosticadas com a Covid-19, para iniciar o tratamento em suas casas. Os testes rápidos vão continuar a todo vapor, com novas compras de mais testes rápidos, e vamos continuar fazendo nos quatro cantos da cidade”, ressaltou o prefeito Waguinho.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Belford Roxo encontra-se na bandeira roxa, a de mais alto risco para a Covid-19.