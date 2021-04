Os policiais apreenderam drogas e armas na operação no Barro Vermelho Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 12:46 | Atualizado 04/04/2021 12:52

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizaram no final da tarde deste sábado (03) uma operação na região do Barro Vermelho, após denúncias de ordem dos traficantes para que os empresários fechassem o comércio local.

Foram apreendidas armas e drogas na operação em Belford Roxo Divulgação / PM Ao chegar ao bairro, os policiais se depararam com homens armados que atiraram contra os agentes, havendo a necessidade do revide, intensificando a troca de tiros. Após o confronto, os policiais encontraram um homem ferido, com ele foram apreendidas uma submetralhadora UZI, rádio transmissor e drogas.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 54ª DP.