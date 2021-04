A prefeitura ressaltou ainda que um rigoroso protocolo de saúde será seguido nas unidades de ensino, com todas as regras de distanciamento e sanitárias contra a Covid-19 Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 13:14 | Atualizado 11/04/2021 13:22

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo autorizou neste sábado (10/04) o retorno das aulas presenciais no município, a partir desta segunda-feira (12/04). O anúncio foi feito através de Decreto Municipal. As escolas de toda a rede de ensino poderão inicialmente operar com 50% da capacidade. A prefeitura ressaltou ainda que um rigoroso protocolo de saúde será seguido nas unidades de ensino, com todas as regras distanciamento e sanitárias contra a Covid-19. As aulas serão híbridas (presencial e online)

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, inicialmente os primeiros alunos neste sistema serão os da educação infantil (3, 4 e 5 anos), primeiro, segundo e terceiro ano, além dos estudantes da educação de jovens e adultos (EJA). A partir do dia 27 de abril, o sistema será para todos os alunos da rede.



Confira o decreto oficial da Prefeitura de Belford Roxo: https://drive.google.com/file/d/1sNJoSiZ6NkDfQpESw2pOb-jOs_R9vK56/view?fbclid=IwAR1_QX95WntAiK-6g_lHpazzD1Dh1nXy077GXoifqbz2ddbQt4Q8l1ErDLw