Por Irma Lasmar

Publicado 24/05/2021 15:49

SÃO GONÇALO - O Sistema Firjan Senai oferece 216 vagas para cursos profissionalizantes, em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, para os residentes dos condomínios do atual Programa Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida (condomínios Vista Alegre 1 e 2 e Condomínio do Jóquei), do Governo Federal. As cadeiras excedentes serão disponibilizadas para os demais moradores do município. As oportunidades são para as seguintes formações técnicas: eletricista, instalador predial, operador de computador, auxiliar de operações em logística, informática para área administrativa, montagem e manutenção de computadores, informática para área administrativa, fabricação de salgadinhos, técnicas de fabricação de doces finos e pizzaiolo.

As inscrições poderão ser realizadas pelo telefone (21) 2476-3529 ou na sede da Firjan Senai em São Gonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha 134, Centro), entre os dias 25 de maio e 7 de junho. Os documentos necessários para a matrícula são RG e CPF do aluno e do responsável (quando menor de idade), comprovante de residência, escolaridade e duas fotos 3×4. Ao final do curso, os alunos que obtiverem o mínimo de presença exigida e o aproveitamento necessário receberão um certificado de conclusão oferecido pelo Senai, que poderá ser apresentado em processos seletivos de trabalho.

Confira a distribuição das vagas por cada curso e os pré-requisitos:



. Eletricista Instalador Predial (20 vagas – turno da tarde – carga horária de 220h). Pré-requisitos: ter a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo;



. Operador de Computador (20 vagas – turno da manhã – carga horária de 180h). Pré-requisitos: ter a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo;



. Auxiliar de Operações em Logística (20 vagas – turno da tarde – carga horária de 180h). Pré-requisitos: ter a partir de 18 anos e Ensino Fundamental I (1º a 5º ano) completo;



. Informática para área administrativa (20 vagas para o turno da manhã e 20 vagas para o turno da tarde – carga horária de 84h). Pré-requisitos: ter a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo;



. Montagem e manutenção de computadores (16 vagas – turno da tarde – carga horária de 180h). Pré-requisitos: ter a partir de 16 anos e Ensino Fundamental I (1º a 5º ano) completo;



. Fabricação de salgadinhos (15 vagas para o turno da manhã e 30 vagas para o turno da tarde – carga horária de 20h). Pré-requisitos: ter a partir de 16 anos e 9º ano do Ensino Fundamental;



. Técnicas de fabricação de doces finos (15 vagas para o turno da manhã e 15 vagas para o turno da tarde – carga horária de 23h). Pré-requisitos: profissionais operacionais de indústrias de processamento de produtos de confeitaria, hotel, restaurantes, estudantes em cursos da área de alimentos e áreas afins;



. Pizzaiolo (25 vagas – turno da manhã – carga horária de 200h). Pré-requisitos: ter a partir de 16 anos e 6º ano do Ensino Fundamental.