Um fuzil calibre 5.56 foi apreendido na operação Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 09:58 | Atualizado 12/04/2021 10:00

Belford Roxo – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM apreenderam um fuzil em operação no início da noite do último sábado (10/04), no Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo.

A ocorrência com o fuzil e as drogas foi registrada na 54ª DP Divulgação / PM Segundo os agentes, ao chegarem à comunidade para realizarem cumprimento de ordem de ocupação local, foram recebidos com tiros, sendo necessário o revide. Após o tiroteio, e controle da situação, os PMs prenderam um bandido ferido, que portava um fuzil 5.56 e drogas.

O homem foi Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA), onde não resistiu aos ferimentos, e acabou morrendo.