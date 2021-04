João Victor estava escondido em uma casa em Belford Roxo Divulgação / SEAP

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:24 | Atualizado 20/04/2021 12:37

Belford Roxo - Agentes da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen), da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), prenderam na noite desta segunda-feira (19), em Belford Roxo, o traficante João Victor Silva Roza, que deixou o Complexo de Gericinó, em 14 de outubro do ano passado, com um alvará falso expedido em nome da Justiça Federal. O criminoso foi encontrado pelos agentes, após monitoramento e uma denúncia anônima. João Victor responde por tráfico internacional de armas.

O traficante foi preso quando estava escondido em uma residência do município. O criminoso, considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo, não resistiu a prisão. João Vitor integra a quadrilha do padrasto, Frederick Barbieri, conhecido como o "Senhor das Armas", que está preso nos Estados Unidos. O bando foi responsável, segundo investigações da Polícia Federal, por enviar milhares de fuzis para o Brasil. As armas eram escondidas em aquecedores de piscina.

"A primeira pista que tivemos dele é que ele tinha montado uma loja de gás GNV em Itaboraí. Começamos a monitorar o pessoal da loja para ver a entrega de dinheiro. Até que chegamos em Belford Roxo. Quando ele foi entrar no carro, que víamos com frequência na loja, ele foi preso", explicou Raphael Montenegro, secretário da Seap.



João Victor estava preso desde 2017. Ele foi condenado a 27 anos de prisão.