O SE Belford Roxo segue em preparação para chegar bem na Série C do Carioca

Publicado 20/04/2021 13:02 | Atualizado 20/04/2021 13:03

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Novo derrotou mais um adversário de olho na Série C do Campeonato Carioca. Os belforroxenses venceram no último sábado (17), por 1 a 0, o Unisouza, que também está em fase de preparação para o Estadual. O confronto amistoso aconteceu no campo do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes.

O jogo foi bastante movimentado. O gol solitário saiu de bola parada, aos 22 minutos da etapa inicial, após marcação de pênalti de Marcos Felipe.

O Belford Roxo entrou em campo com: Dida (Ewerson; William); Moysés, Rafael (Chiaromonte), Oliveira (Breno) e Heloan (Scarpa); Rincon (Marlon), David (Babu) e Dentinho (George); Marcos Felipe (Indio), Café (Melque) e Hudson (Mamute).

Com o resultado, a equipe chega a três vitórias em três amistosos, a segunda contra equipes que vão jogar a mesma divisão de acesso. No próximo sábado (24/04), o adversário será o Rondonense, no Estádio Nélio Gomes ás 15h.

Lembrando que todos os protocolos de saúde referente à prevenção do COVID-19 foram acatados por ambas as equipes.