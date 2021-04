O homem que estava foragido responde por tráfico de drogas e roubo. Divulgação / Polícia Civil

Belford Roxo - Uma equipe da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prendeu nesta quarta-feira (21/04), um homem acusado de tráfico de drogas e roubo. Ele foi localizado e detido em Belford Roxo, após informações de inteligência e monitoramento

Segundo os agentes, o autor estava foragido do sistema prisional, onde cumpria regime semiaberto, e após sair, não retornou mais. Ele possuí anotação criminal pelo crime de roubo a um taxista, em 2018, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio.

Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e ficará a disposição da Justiça.