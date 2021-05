Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

Publicado 11/05/2021 17:33

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As inscrições começam no dia 13 de maio, a partir de meio-dia e terminam em 19 de maio, às 23h59 (horário de Brasília), e poderão ser feitas através do seguinte endereço eletrônico:



Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível através do link Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo abriu processo seletivo simplificado para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para vagas de médico intervencionista (13 livre concorrência + 1 PCD), condutores de veículos de emergência (34 + 2 PCD), enfermeiros intervencionistas (7 + 1 PCD), técnicos em enfermagem (19 + 1 PCD ), auxiliar de serviços gerais (3 + 1 PCD), cozinheirA (1 + 1 PCD) e auxiliar de farmácia (1+ 1 PCD), no. As inscrições começam no dia 13 de maio, a partir de meio-dia e terminam em 19 de maio, às 23h59 (horário de Brasília), e poderão ser feitas através do seguinte endereço eletrônico: http://saudebelfordroxo.com/ . Os salários variam de R$ 1.050 a R$ 9 MIL. No total, estão sendo oferecidas 86 vagas.Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível através do link http://saudebelfordroxo.com/ e anexar a seguinte documentação: identidade e CPF, diploma de graduação ou histórico de graduação e diploma ou histórico de maior titulação (quando for o caso); comprovação de experiência (declaração, carteira profissional e/ou contratos); e a declaração de grau de parentesco, que está no anexo 7 do edital.

Para concorrer a vagas de pessoas com deficiência (PCD) é necessário apresentar a documentação para o cargo a qual pretende se inscrever e declarar-se com deficiência. O candidato deverá apresentar original e cópia do laudo médico emitido nos últimos 12 meses a contar da data da publicação do edital, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência e a Classificação Internacional da Doença (CID-10).

