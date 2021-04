Samuel está no Buriram desde 2020 Divulgação/Buriram United

Publicado 28/04/2021 13:32

Destaque do Buriram United, Samuel, ex-Fluminense, renovou contrato para a próxima temporada. Feliz com a permanência no país, o atacante, que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, afirmou que seu desejo é fazer história no clube tailandês.

"Estou muito feliz por ter confirmado minha permanência no clube. Era um desejo que tinha de continuar no futebol tailandês e no Buriram, um dos grandes clubes do futebol asiático. Vou trabalhar muito para continuar honrando essa camisa até o fim. Estou muito motivado", disse.



Samuel destacou a vontade de todos no Buriram em brigar por títulos na próxima temporada. "Temos um ótimo elenco e a ideia é brigarmos por títulos na próxima temporada. Não tenho dúvidas de que entraremos com tudo nas competições que disputarmos."