Com o homem foi apreendido uma pistola Glock 9mm, rádio transmissor e farto material entorpecente Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 08:35 | Atualizado 17/05/2021 08:52

Belford Roxo – Um criminoso foi morto no início da noite deste domingo (16/05), após troca de tiros com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo). A ação aconteceu na Rua Júlio César, no bairro Jardim Gláucia.



De acordo com os agentes, a viatura foi atacada pelos bandidos. Um deles acabou ferido, e socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA), mas não resistiu e faleceu. Com o homem foi apreendido uma pistola Glock 9mm, rádio transmissor e farto material entorpecente.



Publicidade

A ocorrência foi registrada na 54ª DP.

Os PMS recuperaram celulares e dinheiro Divulgação / PM

Publicidade

PRESO POR ROUBO

Em uma outra ação, também em Belford Roxo, os policiais militares do 39º BPM, prenderam um homem que praticava assaltos na área. Os agentes recuperaram o dinheiro e os celulares das vítimas, além de apreender uma pistola com o criminoso.