Ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella e dos deputados Daniela do Waguinho e Márcio Canella, o prefeito Waguinho recebe do governador Cláudio Castro o cheque de R$ 32 milhões - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 13/12/2021 12:04 | Atualizado 13/12/2021 14:55





Cláudio Castro, Waguinho, Márcio Canella e Daniela do Waguinho visitaram obras no Parque São José Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), recebeu no último sábado (11/12), a visita do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para o lançamento de obras. Na ocasião, Castro anunciou a liberação de um cheque de R$ 32 milhões para as obras do Complexo de Saúde que está sendo construído no Parque do Ferreiras, e abrigará o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).Acompanhados do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL), da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), da comandante do 39º BPM, a tenente-coronel, Daniele Neder, secretários municipais e estaduais e vereadores, o governador fez a primeira parada foi no Parque São José, mais precisamente na Avenida dos Colonizadores, onde o canal está recebendo obras de dragagem.

O prefeito Waguinho destacou o apoio do governo do Estado e o empenho da deputada Daniela do Waguinho e do deputado Márcio Canella Rafael Barreto / PMBR A indicação é do deputado estadual Márcio Canella. Cerca de 100 mil pessoas serão beneficiadas com as intervenções. Ainda no local, a parte de urbanização também será feita nos 1.250 metros de extensão do canal que vai virar uma grande área de lazer com diversos atrativos. O prefeito Waguinho destacou a importância de parcerias para que realizações como esta sejam possíveis.





O governador Cláudio Castro anunciou uma série de investimentos para Belford Roxo LUIS ALVARENGA



A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância de contribuir para o bem-estar da população.“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Reafirmo minha luta diária em Brasília em busca de recursos para serem investidos em Belford Roxo e levar dignidade às famílias”, disse Daniela. Já o deputado estadual Márcio Canella exaltou a sensibilidade do governador em ajudar a Baixada Fluminense. “Sem o apoio do Estado não conseguiríamos realizar essas duas obras tão depressa. É uma grande concentração de forças e quem ganha é a população”, finalizou Canella. “São diversos benefícios para a população em tão pouco tempo. Agradeço sempre aos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) e ao governador Cláudio Castro por todo o apoio e por acreditarem em Belford Roxo. Estamos sempre avançando e não vamos parar por aí”, garantiu Waguinho.Em seguida, a comitiva foi até o Parque dos Ferreiras visitar as obras do Complexo de Saúde, que abrigará o Hospital da Mulher, Hospital Infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na ocasião, o governador entregou um cheque simbólico com recursos destinados à construção do complexo no valor de 32 milhões de reais. “Nossa principal missão é fazer com que a vida do nosso povo seja melhor. Me orgulho muito em ser parceiro de um líder como o prefeito Waguinho que está sempre pensando no povo. Por isso, na próxima terça-feira (14/12) estarei depositando mais 11 milhões de reais para a Saúde de Belford Roxo. Essa injeção de recursos é fundamental para o setor avançar cada vez mais”, garantiu o governador.A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância de contribuir para o bem-estar da população.“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Reafirmo minha luta diária em Brasília em busca de recursos para serem investidos em Belford Roxo e levar dignidade às famílias”, disse Daniela. Já o deputado estadual Márcio Canella exaltou a sensibilidade do governador em ajudar a Baixada Fluminense. “Sem o apoio do Estado não conseguiríamos realizar essas duas obras tão depressa. É uma grande concentração de forças e quem ganha é a população”, finalizou Canella.

O governador Cláudio Castro destacou que o prefeito Waguinho administra bem o município e pensa na população Rafael Barreto / PMBR Ana Lúcia Alvarenga, 57 anos, mora no Parque São José desde pequena e destacou os prejuízos que os vizinhos já tiveram em períodos de chuvas. “Já perdemos muitos móveis e outros pertences como carros quando o canal transbordava. Estamos esperançosos e felizes. Agradecemos pelas intervenções”, disse Ana Lúcia. O vendedor Francisco Rodrigues, 57, garante que a cada etapa da obra, as condições tem melhorado.

“A expectativa é de que meus netos possam usufruir dos benefícios. Há dois anos não temos mais problemas de enchentes, pois com os trabalhos iniciais já melhorou bastante. Chegou a nossa hora de curtir com a família a transformação”, frisou Francisco.



Assim como Ana Lúcia destacou, a moradora há 30 anos, Claudia Maria de Carvalho, 53, também disse que as enchentes prejudicaram muito a vida dos vizinhos. “Tivemos que levantar as casas, pois além da água do canal, entravam bichos, sujeiras. Agora esse cenário está mudando. Vou poder ver meus filhos e netos brincarem nessa praça linda que será construída”, ressaltou Cláudia.