Os 27 certificados foram entregues para quem está inscrito no Mapa Municipal do Turismo - Rafael Barreto / PMBR

Os 27 certificados foram entregues para quem está inscrito no Mapa Municipal do TurismoRafael Barreto / PMBR

Publicado 13/12/2021 17:12 | Atualizado 13/12/2021 17:15

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura e a Subsecretaria Municipal de Turismo, realizou nesta segunda-feira (13/12), na Casa de Cultura, no bairro Nova Piam, a cerimônia de entrega dos 27 certificados homologados do Mapa Municipal de Turismo. A iniciativa faz parte da construção do Mapa, que tem o objetivo de identificar as ferramentas, sendo pessoas ou entidades, que estejam capacitadas para receber e conduzir ações voltadas para o setor de lazer e cultura no município.

De acordo com o secretário de Cultura, Bruno Nunes, a certificação representa o reconhecimento das pessoas que lutam e acreditam no potencial turístico de Belford Roxo. “Quero agradecer ao prefeito Waguinho (União Brasil). Nasceu no coração dele o projeto "Conhecendo Uma Nova Bel'', que leva as pessoas aos principais pontos como a Bica da Mulata e Fazenda do Brejo, entre outros. Isso leva empoderamento e conhecimento para nossa população. Quando conhecemos o nosso município e ouvimos todo o encanto da população, poderemos sonhar com a possibilidade de ser um dos principais municípios do Estado do Rio”, afirma Bruno Nunes.

Jenifer de Miranda Silva está cadastrada no Mapa e abre assim o seu leque de trabalho no turismo Rafael Barreto / PMBR Para o subsecretário de Turismo, Alan Lessa, receber um documento pode garantir a autonomia do trabalho e a identidade cultural do município. “Serve para reconhecer o profissional dentro da cidade e validar ações junto à Prefeitura. Ou seja, em caso de ações do turismo no município, os profissionais que estão no mapa serão convocados para participar. É um avanço para a cidade. Sobre os critérios para fazer parte da homologação é necessário que o agente ou entidade de turismo faça a inscrição no mapa municipal da Subsecretaria de Turismo. Além de realizar o cadastro no Cadastur, para fazer a pesquisa e saber o que a cidade tem para oferecer”, explica Alan.

No caso da guia de turismo Jenifer de Miranda Silva, 28 anos, moradora de Heliópolis, a divulgação facilitou. “Descobri por meio das redes sociais. Sempre acreditei no turismo e potencial da Baixada Fluminense, principalmente na riqueza histórica. É uma honra como cidadã belforroxense participar do projeto. Com essa certificação eu posso trabalhar em eventos, projetos e contribuir com a minha profissão, para que os cidadãos tenham o conhecimento do patrimônio municipal”, declara Jenifer. "A Baixada foi excluída durante muito tempo, com a certificação vou ter o poder de fala por ser e conhecer a região”, completa Jéssica Carvalho, que também é guia de turismo e tem uma agência local.

O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico. É obrigatório para Meios de Hospedagem, Agências de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organizadoras de Eventos, Parques Temáticos, Acampamentos Turísticos e Guias de Turismo-MEI (Microempreendedor Individual). Outras atividades podem ser cadastradas em caráter opcional. O cadastro permite ao prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei do Turismo, por meio da emissão do Certificado Cadastur, assim como oferece benefícios aos cadastrados.