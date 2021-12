Atendimento itinerante do Vem Com a Gente aproxima Águas do Rio da comunidade - Divulgação

Publicado 15/12/2021 11:19 | Atualizado 15/12/2021 11:21

Belford Roxo - Os moradores do bairro São Francisco de Assis, em Belford Roxo, podem solicitar serviços de água e esgoto bem próximo as suas residências. É que o programa social da concessionária Águas do Rio, Vem Com a Gente (VCG), está realizando o atendimento itinerante nessa localidade, com um ponto fixo na rua Londres, número 345.

Através do VCG, a empresa disponibiliza diversos serviços, como atualização de dados, cadastro na tarifa social, instalação de hidrômetros, manutenção de redes, nova ligações de água, entre outros. A ação no bairro é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por tempo limitado.

Sérgio Barbosa, morador do bairro São Francisco de Assis Divulgação Para Cleyson Jacomini, diretor superintendente da Águas do Rio, o propósito da concessionária é garantir que a população tenha acesso ao saneamento básico. “O atendimento itinerante é mais uma facilidade que a empresa promove para o cidadão resolver as questões relacionadas ao fornecimento de água e a coleta de esgoto. Desde a troca de titularidade até a solicitação de um reparo nas redes. É também uma forma de nos aproximarmos das comunidades e conhecermos as necessidades de cada localidade”, comenta Cleyson.

Sérgio Barbosa, morador em São Francisco de Assis, dá nota dez para a iniciativa da empresa. “Ter um ponto mais próximo da minha residência é excelente! Assim, a gente não precisa percorrer grandes distâncias para tentar regularizar uma situação. Já fica do lado de casa, então é mais fácil. Dessa forma é melhor para todo mundo!”, conclui.

Os belforroxenses ainda podem solicitar serviços na loja de atendimento da Águas do Rio, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Est. Retiro da Imprensa, número 76 – Piam, Belford Roxo. A empresa também está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona por ligação e WhatsApp.