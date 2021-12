Rosa Angélica ganhou o concurso e já está vendendo suas empadas no Centro de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/12/2021 16:27 | Atualizado 14/12/2021 16:32

Belford Roxo - As vendas de empadas estão a mil em Belford Roxo. Recentemente, a vencedora do 1º Concurso de Empadas da cidade, Rosa Angélica Ismerim dos Santos, de 57 anos, inaugurou seu carrinho de vendas no calçadão, próximo à Praça Eliaquim Batista, no Centro. Ela disputou a final com mais 11 concorrentes e recebeu a melhor nota dos 12 juízes. Além do carrinho, Rosa ganhou mil reais de insumos. Ela vende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados até as 14h.

Rosa acredita que a necessidade capacita. Confiante, ela acreditava que ganharia o concurso. “Eu comecei a fazer empadas por brincadeira. Depois que virou uma necessidade, pensei em inovar. Estudei muito, pois tinha que ser a melhor. Joguei muita farinha fora até ser a campeã. Minha massa é diferente de todas e a empada é boa ou ruim. Por isso, continuo sempre buscando e fazendo experimentos. Estou muito feliz, tanto quanto no dia do concurso. Agradeço pelo incentivo do governo e agora é daqui para melhor”, destacou Sandra.

Andrea Santos e a filha Lara provaram da empada de Rosa Angélica Rafael Barreto / PMBR De passagem no calçadão, Leci Tinoco, 69, viu o carrinho de empadas e decidiu parar e provar. “Quando soube que ela ganhou o concurso, dobrei meu pedido. Essa iniciativa do concurso foi muito boa para a geração de emprego”, destacou Leci. Clientes já de Rosa, Andrea Santos, 50, e Lara Santos Duarte, 16, mãe e filha, foram prestigiar o primeiro dia com o novo carrinho. “Seremos sempre fiéis a ela. Vimos o seu esforço e viemos apoiar. É muito importante o governo dar também esse apoio aos pequenos empreendedores, ainda mais nesse período de pandemia”, disse Andrea Santos.