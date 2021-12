Keli Fátima destacou a importância da capacitação para aperfeiçoar o atendimento - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/12/2021 16:38

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente – PAISMCA, reuniu, nesta terça-feira (14/12), os enfermeiros da rede que realizam as consultas de Acolhimento e Pré-Natal para capacitação no auditório do Hospital Fluminense, em Areia Branca. Cerca de 50 profissionais estiveram presentes na sala em busca de aperfeiçoamento no atendimento ao público, acolher as futuras mães, estimular o autocuidado e o acompanhamento médico durante e após a gestação.



Para a enfermeira Iris da Guia Silva, 46 anos, que atua na Unidade Básica de Saúde Armindo Feliciano da Silva, a capacitação vai contribuir para a adoção de boas práticas no atendimento. “Temos uma procura por muitas mães adolescentes e buscamos humanizar esse atendimento e direcionar ao local de acompanhamento e suporte. Fazemos o melhor para acolhê-las e protegê-las”, declara Iris.

A também enfermeira Keli Fátima,33, que atende nas unidades do bairro Xavantes, concorda com a opinião da colega de trabalho. “Há mudanças nos protocolos, assistências, essa capacitação ajuda no atendimento de excelência”, opina Keli.