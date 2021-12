Prefeito Waguinho e secretário Denis Macedo se reuniram com representantes do Sepe - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/12/2021 17:09 | Atualizado 15/12/2021 17:13

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), se reuniu nesta quarta-feira (15/12), com oito representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe/RJ) e o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, para dialogar com os profissionais da categoria e acertar pendências. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Educação.

Durante o encontro com o Sepe, Waguinho garantiu o pagamento do 13º salário e o mês de dezembro Rafael Barreto / PMBR Ao ser questionado sobre o pagamento referente aos meses de janeiro, fevereiro e março que alguns profissionais não receberam por não terem feito o recadastramento, Waguinho garantiu que irá acertar na próxima semana. “Além disso, iremos efetuar o pagamento do 13º salário, adiantar dezembro e atender a mais reivindicações no próximo ano. A educação tem avançado muito desde 2017. São várias unidades reformadas, construções de escolas e creches e o ensino levado a sério com novos materiais didáticos, atenção de profissionais capacitados e o conforto na hora de aprender”, destacou o prefeito, ao lado do secretário Denis Macedo que garantiu o pagamento da dupla jornada de trabalho.

De acordo com a representante do Sepe, Maria José, o diálogo entre Prefeitura e a categoria é fundamental. “Viemos em busca de algumas respostas e saímos da reunião com posições positivas. O anúncio do prefeito de regularizar as pendências que esperávamos há um tempo é motivo para fecharmos muito bem o ano. Estamos agradecidos”, destacou.