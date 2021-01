Ordenamento nas Praias de João Fernandes e João Fernadinho é realizado em Búzios Imagem de internet

Publicado 11/01/2021 08:04

Búzios - Uma ação de ordenamento nas praias de João Fernandes e João Fernandinho no município de Armação do Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro foi realizada pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Ordem Pública, na última quinta-feira (07). Fiscais de Postura percorreram a extensão das praias notificando e orientando os quiosqueiros e ambulantes sobre as novas normas de ordenamento.



Na ação foi passada a orientação para os donos de quiosques sobre a quantidade máxima de jogos de mesas. Na nova regra ficou estabelecido que cada barraca, quiosque ou restaurante só pode trabalhar com no máximo 10 jogos de mesas, que devem ser colocados aos poucos, de acordo com a demanda dos clientes.

Pelo regulamento, após a notificação caso o descumprimento continue, o estabelecimento será multado, podendo perder a licença em caso de recorrência e ter os materiais apreendidos.

Para denúncia de funcionamento irregular a população deve entrar em contato com o telefone da Secretaria de Posturas pelo: 26234950.