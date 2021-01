Motoristas tentam fugir das barreiras sanitárias em Búzios e são pegos pela Guarda Municipal Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 11/01/2021 08:04

Búzios - Desde o início da pandemia do coronavírus o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro tem bloqueado as entradas da cidade com as barreiras sanitárias, onde são verificadas as temperaturas dos motoristas e passageiros e ainda conferindo se os visitantes e turistas possuem o Qr Code, sistema de reservas na rede hoteleira ou restaurantes e prestadores de serviços, comprovando a visita no balneário.

Acontece que alguns condutores 'espertinhos' estavam usando alguns atalhos para driblar as barreiras sanitárias e burlar a fiscalização no município. Com auxílio do CProeis (Polícia Militar), a Guarda Municipal de Búzios montou uma operação em algumas ruas usadas como atalhos para coibir essa prática.

Publicidade

Segundo informações da Guarda, dezenas de veículos foram abordados nessa ação e a grande maioria, pessoas sem as condições previstas pelas medidas de combate à pandemia e não podendo entrar no município.