Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, participa de reunião na Secretaria Estadual de Saúde Assessoria

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 08:26

Búzios - Na manhã desta terça-feira (12), o Prefeito do município de Búzios, Alexandre Martins levou as reivindicações da cidade à ciência da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, onde esteve reunido junto ao Secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e sua equipe.



Durante o encontro, foi discutido a logística para a distribuição do imunizante contra a Covid-19 em Armação dos Búzios, a importância da reabertura do Hospital da Barra de São João e o Consórcio da Região dos Lagos, além de alinhar um plano de ação que atenda as demandas mais urgentes do município.



'Essa aproximação com os órgãos é fundamental, principalmente quando falamos de saúde. Além de reforçar nossa luta pela implementação de mais testes da Covid-19 e a chegada da vacina. A boa notícia é que serão enviadas as seringas para Búzios daqui alguns dias', concluiu Alexandre Martins.

A ocasião contou, ainda, com a presença do Secretário de Saúde do Município, Dr. Marcelo Amaral e o Deputado Estadual Pedro Ricardo.