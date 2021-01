Praia de Geribá recebe operação de ordenamento em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

18/01/2021

Búzios - O município de Armação dos Búzios, destino preferido dos turistas e visitantes que vem para a Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro continua com suas ações e operações de ordenamento das praias da cidade.

Fiscais da Postura e Agentes de Saúde iniciaram nesta sexta-feira (15), às 9h, um ordenamento na Praia de Geribá em Búzios, com objetivo de orientar os ambulantes e quiosqueiros sobre as limitações de mesas com cadeiras e guarda-sóis



Segundo o Coordenador de Postura Rafael Azevedo, todos os ambulantes e quiosqueiros que tem permissão para trabalhar na praia deverão usar obrigatoriamente máscaras. Em relação a limitação de mesas e guarda-sóis, cada quiosque terá o direito a dez, podendo chegar no máximo a 15 mesas



Para os ambulantes serão disponibilizadas cinco mesas, conforme ocupação, poderão ampliar para dez mesas.

Rafael informou também que quem não seguir as orientações, estarão sujeitos a sofreram punições de um a dois dias sem poder trabalhar na praia.