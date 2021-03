Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

01/03/2021

Búzios - O Secretário de Saúde do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Amaral, anunciou no Programa 'Falando Francamente Com Você' na Nossa Rádio 102,5 FM que o Centro de atendimento a Covid-19, substituto da antiga 'tenda de triagem' implantada pelo governo anterior, iniciou o atendimento à população buziana.

Em entrevista Exclusiva a Nossa Rádio e ao O Dia, Dr. Marcelo Amaral informou ainda que a troca da antiga tenda de triagem por praticamente um hospital de campanha, como é agora, ainda traz economia aos cofres públicos municipais. Segundo O Dia apurou, a antiga tenda de triagem alugada pelo governo anterior custou o valor de R$ 278.700,00 ( duzentos e setenta e oito mil e setescentos reais ) pelo período de 90 dias e o atual hospital de campanha, implantado e lançado pelo Governo Alexandre Martins, custará o valor de R$ 263.414,40 ( duzentos e sessenta e três mil, quatroscentos e quatorze reais e quarenta centavos ) com uma estrutura e capacidade de hospital de campanha, operando na retaguarda do Hospital Rodolpho Perissée e operando como um Centro de Triagem da população com indícios gripais, separando assim, os pacientes com sintomas específicos do coronavírus dos que precisam de atendimento da unidade hospitalar, a fim de controlar o fluxo e evitar a contaminação cruzada, além de leitos, consultórios médicos, ar condicionado e gerador.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, o Centro de atendimento a Covid-19 conta com um Hospital de Campanha anexo para tratar pessoas com sintomas mais severos do vírus e que precisam ficar em observação por mais tempo. Caso o quadro do paciente evolua, a administração municipal tem os recursos à disposição para que o enfermo seja estabilizado.

No Centro de Triagem, que compõem a primeira etapa do processo, a tenda é dividida por 3 consultórios, sendo 1 de enfermagem e 2 consultórios médicos, além da recepção e uma sala de coleta para exames, informa o Dr. Marcelo Amaral.

Ainda segundo o Secretário de Saúde do balneário, foram abertos 5 leitos que são destinados aos pacientes que precisarem ficar em observação por algumas horas, mas que não apresentam sintomas graves; 5 leitos para pacientes que precisarem ficar por um período maior de tempo e apresentarem sintomas semelhantes ao coronavírus; 5 leitos dispostos na Unidade de Internação (UI) do Hospital de Campanha para atender enfermos com sintomas mais severos e que apresentam diagnóstico positivo: 'Toda a tenda foi preparada e desenvolvida por uma dinâmica bem definida. Aqui, além delas, colocamos banheiros que funcionam à frente, de forma isolada, atendendo as pessoas na recepção. Instalamos mais dois, na parte interna do Hospital de Campanha, para atender os pacientes com sintomas gripais. Nossa preocupação é evitar o contágio', afirma Dr. Marcelo Amaral.

O chefe do Executivo buziano, Alexandre Martins, reforçou que a Administração Municipal está tomando todas as medidas para reduzir os casos moderados e graves: 'A nossa gestão está colocando em prática todo os recursos para atender a população, conforme orientação do conselho de medicina, além das fiscalizações que estamos realizando no município. Esse é o segredo para evitar que o vírus evolua por aqui. Nos preocupamos com uma Búzios melhor, nos preocupando com vidas e cuidando do povo buziano', declarou o Prefeito.

O Centro de Atendimento a Covid-19 vai operar 24h, diariamente, com capacidade para acolher pacientes com sintomas leves aos mais graves.