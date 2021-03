Prefeito de Búzios se reúne com o Presidente da Alerj Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 05/03/2021 07:29

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, esteve reunido nesta quinta-feira (04) com o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o Deputado André Ceciliano.

O encontro fez parte da viagem do chefe do executivo buziano à capital e foi solicitado pelo Vereador Dom de Búzios. A pauta da reunião visa buscar, junto às autoridades estaduais, recursos e incentivos tributários para o município: 'A ocasião foi promissora e aconteceu com o objetivo de estreitar laços com o Governo Estadual. Estamos trabalhando para levar, ainda mais, Búzios ao mundo', afirmou Alexandre Martins.

Publicidade

Também estiveram presentes na reunião, o Presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, e o Vereador Dom de Búzios.