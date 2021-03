Homem é preso em flagrante furtando loja no Centro de Búzios Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 04/03/2021 07:29

Búzios - Um homem foi preso em flagrante por agentes da Guarda Municipal do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro furtando vários produtos numa loja de departamentos no centro da cidade.

O acusado, ao ser visto e abordado pelos agentes da Guarda, reagiu e entrou em luta corporal, tentando fugir do local do crime, investindo fisicamente contra os guardas, sendo imediatamente imobilizado dentro da loja com cerveja, chocolate, protetor solar, desodorante e ainda um cartão presente, artigos que havia roubado.

O homem foi conduzido para a 127 DP de Búzios e preso em flagrante.