Após cobranças e pressão, Búzios garante manutenção da barreira sanitária Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 25/01/2021 07:39

Búzios - Após cobranças e muita pressão, a Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro informou em comunicado na noite desta sexta-feira (22) que as barreiras sanitárias serão mantidas. Em nota a Prefeitura afirma ainda que apenas a barreira não está sendo suficiente para conter a disseminação do coronavírus, visto que muitos automóveis utilizam outras vias para ingressar no município, descumprindo as normas sanitárias.

O comunicado oficial veio após a estrutura das barreiras estar sem agente, e sem funcionar, durante o dia inteiro gerando o questionamento da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) que se reuniu na tarde desta sexta-feira (22), para tratar da retirada dos guardas municipais e equipe de fiscalização nas barreiras sanitárias, apontadas como uma das medidas previstas pelo Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro com a Prefeitura. O trabalho só foi retomado por volta das 19h30 de sexta.

Publicidade

Devido à falta a de informação e dificuldades de comunicação, que já geravam repercussão na mídia de interesse regional e nacional, e temendo que a concretização da extinção das barreiras viesse a prejudicar a cidade, a diretoria reuniu-se com representantes do Poder Legislativo, os vereadores Gugu de Nair e Rafael Braga, e representantes do Poder Executivo, o secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico Romano Lorenzi, acompanhado de membros de sua equipe.

A Associação e os Vereadores afirmaram desconhecer a situação e alegam que foram pegos de surpresa com as barreiras abertas e nenhum posicionamento ou explicação oficial por parte da Prefeitura de Búzios.



Publicidade

O secretário de Turismo do balneário, Romano Lorenzi afirmou que a atual gestão tem conhecimento do TAC e dos termos a serem obedecidos e que estuda-se uma nova abordagem para a atuação na barreira. Lorenzi falou sobre a possibilidade de funcionamento em “horário de pico”, sem explicar como seria a logística. O secretário se comprometeu ainda, em trazer à ACEB informações detalhadas sobre o assunto, mas garantiu que as barreiras não serão extintas, sem poder explicar o motivo da ausência de servidores no local durante todo o dia.

No mesmo dia, a diretoria da ACEB esteve na Câmara de Vereadores para reunião com o presidente da Casa, Rafael Aguiar, que informou por mensagem que não poderia comparecer por estar em um compromisso no Rio de Janeiro. A reunião foi remarcada para a próxima segunda-feira (25).