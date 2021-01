Motorista de São Gonçalo joga o carro em cima e fere Guarda Municipal na barreira em Búzios Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 20/01/2021 06:38

Búzios - Um motorista, morador da cidade de São Gonçalo, feriu um Guarda Municipal na manhã deste domingo (17) em Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro após tentar entrar na cidade pela barreira sanitária no bairro da Rasa. O condutor não tinha nada que autorizasse ou comprovasse a sua entrada na cidade, segundo os agentes da Guarda.

Após ser orientado para que retornasse, o motorista avançou e jogou o veículo para cima do Guarda e fugiu em alta velocidade. Policiais Militares que estavam na barreira procederam na perseguição do motorista e na busca pelo veículo. Após conseguirem abordar o agressor, todos foram para a delegacia e as medidas legais foram adotadas.

Segundo informações da Comunicação da Guarda Municipal de Búzios, o agente teve uma pequena lesão no braço e felizmente passa bem.

O condutor do veículo foi autuado por desobediência e lesão corporal e foi devidamente conduzido para fora da cidade.