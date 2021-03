Motorista invade as areais da Praia de Geribá em Búzios, carro atola e acaba multado Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 04/03/2021 07:28

Búzios - Um motorista invadiu as areias da famosa praia de Geribá no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (03) e ficou atolado na praia com o seu automóvel com placa de Minas Gerais.

Os Guardas vidas de Búzios avistaram o carro atolado nas areias da praia de Geribá ao chegarem para trabalhar e acionaram a Guarda Municipal da cidade. Segundo informações, o carro teria amanhecido ali e ninguém sabia quem era o motorista.

O veículo foi retirado do local, multado e de acordo com a Guarda está em situação regular. O motorista não foi identificado.