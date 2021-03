Mãe procura há 36 dias por seu filho desaparecido e visto por último em Búzios Imagem de família

Por Juarez Volotão

Publicado 03/03/2021 07:39

Búzios - Um drama se abateu sobre a mãe Jussara França de Jesus, de 45 anos, que procura há 36 dias por seu filho Lourent França da Silva de 26 anos que foi visto por último no município de Armação dos Búzios nas Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O rapaz, que é vendedor de brigadeiros e trabalha pelas ruas, conhecido como 'brigadeirinho', saiu para ir ao mercado comprar o material para fazer o seus doces no dia 25 de janeiro, com a quantia de R$ 90,00 no bolso, vestindo uma blusa azul claro na parte de baixo e preto na parte de cima, bermuda cinza grafite escura e chinelo em Unamar, onde mora com a mãe.

A mãe, já foi ao Rio de Janeiro, onde mora o pai dele, procurou também em Araruama, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, mas foi em Búzios que o rapaz, aparentemente sem memória, foi visto pela última vez: 'Uma moça disse ter visto o meu filho em búzios na praia de Tucuns, onde o avô dele mora e parece que ele está sem memória, pelo que me falaram. Ela viu ele na praia, sentado, descalço, sem camisa e olhando pro nada, meio que desorientado. Depois disso, outras pessoas me relataram que o viram próximo a Praça Santos Dumont, na Rua das Pedras e já sem camisa e com a bermuda. Foi visto dormindo descalço, sem camisa e sem documento embaixo das Lojas Americanas em Manguinhos. Fiquei 17 dias procurando ele em Búzios. Fui ao Cras, na Assistência Social e me levaram ao Crevip, onde ficam os moradores de rua, fomos ao bairro Maria Joaquina, voltei a Tucuns e té agora nada', relata a Jussara, em lágrimas e desesperada na busca pelo seu filho.

A mãe fez o boletim de ocorrência em Cabo Frio e aguarda por mais informações que possam levá-la ao filho desaparecido.

Quem tiver informações sobre o rapaz, que possui uma tatuagem no peito escrita família, pode entrar em contato pelo Whatsapp (22) 99874-2587