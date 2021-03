Búzios terá Museu da identidade Buziana Prefeitura de Búzios

Búzios - Representantes da Secretaria de Turismo e de Cultura e Patrimônio Histórico do município de Armação dos Búzios estiveram na última semana visitando a Fundação Cultura Barra Mansa, para conhecer o Centro de Documentação e Memória Fazenda da Posse.



Planejando o futuro Museu da Identidade Buziana, a equipe buscou aprofundar mais conhecimento sobre conservação de objetos, higienização de documentos históricos, processos de escovar, limpar e fotografar as páginas dos documentos e formas de condicionamentos de itens arqueológicos. Com isso, o Presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Marcelo Bravo fez questão de levar todos os representantes para conhecer a reserva técnica, o acervo de obras raras e explicou como a Fazenda da Posse utiliza e capta recursos por meio das atividades de patrimônio e para a manutenção das unidades.



O secretário Romano Lorenzi, disse que a equipe buziana trabalha incansavelmente para dar início ao projeto do futuro Museu da Identidade Buziana: 'Búzios é uma cidade jovem e recém emancipada, temos 26 anos, mas com histórias desde a chegada dos portugueses na região de Cabo Frio com presença de povos indígenas, Caiçaras, pescadores, povos sambaquianos e comunidades quilombolas. O nosso prédio mais antigo é a igreja de Sant’Anna, de 1740, e no entorno do prédio existe todo um trabalho arqueológico para ser desenvolvido. Por isso a gente veio aqui para estreitar essa relação e entender como é esse processo de cuidar dessa documentação. Barra Mansa faz um trabalho muito sério e de referência. Por isso a gente quer pegar o que tem de melhor na nossa região. Estamos hoje em Barra Mansa para poder entender a importância desse resgate da memória do povo', disse Romano.



Atualmente, o Centro de Documentação e Memória Fazenda da Posse conta com 15 mil itens, a maioria datado do século XIX, entre documentos e itens arqueológicos. O local fica no bairro Barbará, Barra Mansa-RJ.