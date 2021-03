Volta às aulas na rede municipal de Búzios será de forma remota Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 12/03/2021 07:50

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro segue sem previsão de volta as aulas presenciais. De acordo com a Secretaria de Educação da cidade, o início das aulas do ano letivo de 2021 está previsto para o dia 12 de abril, de forma remota.

Segundo a Secretária de Educação de Búzios, Carla Natália Trambaioli, as aulas não presenciais retornarão com atividades escritas através dos blocos de atividades, videoaulas explicativas na plataforma da educação, dentre outros projetos: 'Esse retorno se dará de forma remota, seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária da Secretaria de Saúde do município', afirma.