Búzios recebe sua primeira viatura da Patrulha Maria da Penha Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 15/03/2021 06:58

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro recebeu neste fim de semana a sua primeira viatura caracterizada da Patrulha Maria da Penha. A Secretaria da Mulher e do idoso, promessa de campanha do Prefeito Alexandre Martins, foi inaugurada no dia 8 de março, dia internacional da Mulher.

'Nossos agentes lotados na Patrulha Maria da Penha já contam com essa importante ferramenta em defesa dos direitos da mulher', afirma a Guarda Municipal de Búzios.