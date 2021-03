Secretário Estadual de Educação Comte Bittencourt visita Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 16/03/2021 07:33

Búzios - O Secretário Estadual de Educação Comte Bittencourt visitou o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (15) e se reuniu com a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade, Carla Natália Tambaioli.

O encontro, que aconteceu no Colégio Estadual João de Oliveira Botas, com um café da manhã preparado pela direção da escola, teve como principal objetivo, saudar a equipe da educação buziana no início do ano letivo de 2021. Na reunião a Secretária de Educação de Búzios, Carla Natália aproveitou para conversar sobre a grande demanda de alunos do Ensino Médio no município.