Testagem em massa contra a Covid19 continua em Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 19/03/2021 06:34

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro continuará fazendo uma testagem em massa no UBS da Ferradura (Tenda do Covid) e no bairro Rasa (Escola Maria Rita), segundo informações da Secretaria de Saúde da cidade.

A ação que acontece pela Secretaria de Saúde de Búzios, através da Vigilância Epidemiológica, ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h e é direcionada à todas as pessoas, independente, de estar sentindo qualquer sintoma relacionado ao Covid-19.

O morador deve comparecer no local da testagem, portando seu CPF.