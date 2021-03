Búzios

Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19

Com a aprovação da Lei 534/2021, sancionada pelo presidente da República, e através da Medida Provisória 1.026/2021, que também recebeu aval do presidente, os estados, municípios e o setor privado ficam autorizados a comprar vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária no Brasil

Publicado há 2 dias