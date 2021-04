Mais de mil veículos são impedidos de entrar em Búzios e 23 festas clandestinas são encerradas nesta Páscoa Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 06/04/2021 07:37

Búzios - O município de Armação dos Búzios, um dos destinos mais procurados da Região dos Lagos do Rio de Janeiro divulgou um balanço das ações da Secretaria de Segurança e Ordem Pública neste feriadão da Páscoa, que culminou com o 'super feriado' no estado.

Com essas ações, desde sexta-feira (26), até este Domingo de Páscoa, foram impedidos de entrar no município mais de mil veículos particulares, 150 carros de aplicativos, 29 ônibus de turismo e 201 passageiros de transporte coletivo.

Ainda de acordo com a Prefeitura, pelas ruas do balneário foram realizadas dez(10) operações do Grupo Integrado de Fiscalização (GIF) e a ROMU, encerrou 23 festas clandestinas. A Patrulha Maria da Penha, atendeu sete(7) ocorrências de violência contra a mulher, das quais três(3), viraram medidas protetivas.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira, as ações foram positivas: 'Coibimos muitas festas, aglomerações e entradas irregulares na cidade. Nossas equipes, continuam nas ruas, trabalhando em prol de todos', afirmou.