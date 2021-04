Saúde refaz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abril Imagem de divulgação

Publicado 22/04/2021 13:12

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para a próxima semana.

Segundo a Secretaria de Saúde de Búzios, inicia na próxima segunda e terça-feiras (26 e 27), a vacinação contra a Covid-19, para idosos com 63 anos ou mais. O horário da vacinação será das 8h às 12h, nas seguintes UBSs:

Segunda-feira (26): UBS de Geribá, Olavo da Costa, Rasa, São José, José Gonçalves e Baía Formosa.



Terça feira (27): UBS de Geribá, Olavo da Costa, Capão, Cem Braças, Brava e Ferradura.



No período da tarde, serão mantidos a segunda dose de vacina para os idosos que estão em agendamentos.



A vacinação dos quilombolas também continua nesta segunda e terça-feiras (26 e 27), no período da tarde no INEFI.