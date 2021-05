Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 07/05/2021 13:10

Búzios - Do total de 11 municípios da Baixada Litorânea, Armação dos Búzios, o balneário que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo, foi o único que não superlotou os seus leitos de atendimento à Covid-19 e ainda ampliou o seu número de leitos na rede municipal de saúde.

Esse resultado reflete e traduz a atuação da cidade no combate ao coronavírus e a postura dos seus gestores frente a essa pandemia. A Prefeitura de Búzios, junto a Secretaria de Saúde triplicou o número de leitos, aumentou o quantitativo de profissionais da saúde, apostou na valorização da equipe da linha de frente e ainda implantou, logo no início da nova gestão, um Hospital de Campanha, custando mais barato aos cofres públicos que a antiga tenda de triagem da Covid.

'Desde o início do meu mandato, circulam nas redes oficiais da Prefeitura fortes campanhas de conscientização contra a Covid-19, elaborada pela minha equipe de comunicação digital, com o objetivo de conscientizar os buzianos e mostrar a gravidade da doença, além das operações de fiscalização e cumprimento dos decretos municipais, e claro, a participação de todos, empresários e munícipes, nessa luta que é de todos, nos conferindo esse resultado, que é fruto de muito trabalho e de gestão, me antecipando aos pior, aos problemas ou ao que pode vir', afirma Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.

Segundo o Secretário de Saúde, Dr. Marcelo Amaral, a administração municipal está fazendo todos os esforços para estar sempre um passo a frente do vírus: 'Sem diminuir a disseminação, não vamos conseguir voltar a normalidade. Mas estamos incansáveis em preparar a nossa rede pública de saúde, como fizemos, e continuaremos a fazer, protegendo a nossa cidade, porque assim protegemos as vidas', afirma o Secretário de Saúde que ainda pede a população que continue adotando as medidas sanitárias, como o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social: 'Sem essa ajuda, resultados como esse não serão possíveis. Fique em casa, evite aglomerações e pare a circulação do vírus', enfatiza o Dr. Marcelo Amaral.