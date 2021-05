Procon de Búzios precisa fazer intermediação entre consumidores e Prolagos Procon Búzios

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 08:04

Búzios - O Procon do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro participou de quatro (4) intermediações nesta semana entre consumidores e a empresa prestadora de serviços de água e esgoto da Região, a Prolagos. Foram fechados acordos entre ambas as partes nos quatro (4) casos intermediados.

Além dos atendimentos presenciais em sua sede, o Procon de Búzios participou de uma ação conjunta com a Coordenadoria de Postura e Vigilância Sanitária, para atender uma denúncia de irregularidades numa lanchonete no bairro da Rasa.

O local foi notificado, e foi concedido um prazo de 15 dias para o comerciante sanar os problemas.

O Procon fica localizado na Praça Santos Dumont nº111- Centro.