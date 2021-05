Projeto "A Cabana e suas Histórias" chega às escolas de Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 07:48

Búzios - O projeto “A Cabana e suas Histórias” chegou às escolas do município de Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro nesta terça-feira (18).

Contemplado pelo Lei Aldir Blanc, o projeto é itinerante, de promoção do livro e da leitura, com contação de histórias e muita música, além de distribuição gratuita de exemplares do livro “Bento Vento Bia Ventania” da escritora Dani Fritzem, para alunos de escolas públicas na faixa etária de 6 a 8 anos.

A Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia recebeu nesta terça-feira (18), do Projeto “A Cabana e suas Histórias”, 180 exemplares do livro citado, para distribuição entre seus alunos. O projeto original, previa apresentações presenciais e entrega de livros diretamente aos alunos, devido à pandemia o projeto foi readequado e adaptado para versão audiovisual.

Segundo a secretária Carla Natália (Educação, Ciências e Tecnologia), “para valorizar a prática da leitura e incentivar sua transformação em hábito, é necessário colocá-la como algo comum e agradável para as crianças. Esse projeto vem para cooperar com esse momento” disse a secretária.