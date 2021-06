Prefeitura de Búzios - Imagem de internet

Búzios - O Vale Card, auxílio alimentação implantado pela Prefeitura de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, já foi pago neste mês de junho.

A Prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, informa que a recarga do Vale Card referente ao auxílio alimentação dos estudantes da rede municipal de ensino no valor de R$200,00 foi realizada nesta quinta-feira (10).

'Esse benefício é uma iniciativa do município para amenizar o impacto da pandemia do novo coronavírus nas famílias buzianas.

Cientes de que muitos alunos têm a merenda escolar como a principal refeição do dia, declaramos que a administração municipal, o meu Governo é inteiramente favorável à distribuição do auxílio', afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.