Torneio de Beach Tênis começa nesta sexta-feira em Búzios - Imagem de internet

Torneio de Beach Tênis começa nesta sexta-feira em BúziosImagem de internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:51

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio vai sediar neste final de semana a “Copa Alive São Braz de Beach Tênis”. O evento que conta com o apoio da Prefeitura vai ser realizado nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13), no Clube Aretê.

O evento será realizado ao ar livre, das 9h às 22h, com duplas masculinas e femininas de profissionais Pró, A, B, e C, Mista e Máster. O mesmo atleta poderá disputar até três categorias, sendo de nível técnico (Pro, A, B ou C), uma Mista (seguindo o mesmo nível técnico) e uma Máster. O atleta que jogar a categoria profissional estará imediatamente proibido de jogar qualquer categoria amadora (Mista e/ou máster).

Publicidade

A Copa Alive São Braz de Beach Tênis está seguindo todas as medidas de prevenção estipuladas pelo Ministério da Saúde no controle do Corona Vírus, com número limitado de pessoas contando com atletas, funcionários do clube e staff do evento. Como o evento já foi adiado por conta da pandemia, as inscrições já estão encerradas.