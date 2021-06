Financiamento de até 50 mil reais para empreendedores - Imagem de divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:52

Búzios - No Supera RJ, programa social do Estado do Rio de Janeiro que atende a capital, mas também os municípios da Região dos Lagos como Búzios, e as demais cidades fluminenses, o financiamento pode chegar a até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para micro e pequenas empresas, e até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para autônomos e profissionais informais. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de 06 a 12 meses.

Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AGERIO). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores (FEMPO). Os créditos podem ser solicitados pelo site https://superarj.rj.gov.br/

QUEM PODE SOLICITAR O FINANCIAMENTO:

– Micro e pequenas empresas;

– Cooperativas e associações de pequenos produtores;

– Microempreendedor individual;

– Agricultores familiares;

– Profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais;

– Empreendimentos da economia popular solidária;

Costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social.

O SUPERA RIO

O programa Supera Rio é um auxílio emergencial criado pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro para os cidadãos que precisam de algum tipo de suporte financeiro neste momento de crise com as novas ondas de Covid-19.

A expectativa é que o auxílio beneficie mais de 355 mil famílias – cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem na pobreza, extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia. Além deles, micro e pequenos empreendedores também serão beneficiados.