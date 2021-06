Petrobrás escolhe Búzios para Projeto 'Janelas para o amanhã' - Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:51

Búzios - A gigante Petrobras escolheu cerca de cinco escolas municipais de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro para contemplar com o projeto 'Janelas para o amanhã'.

Segundo a Secretária de Educação de Búzios, Carla Natália, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do balneário inscreveu as escolas municipais na Chamada Pública do Rio de Janeiro para participarem do Projeto Janelas para o Amanhã da Petrobras: 'A Petrobras, por meio desta chamada, tem como objetivo formar um cadastro de escolas para a possível doação de computadores recondicionados e realização de formações digitais, por meio de projeto social apoiado.

Serão doados até 40 computadores por escola e serão ofertadas formações via projeto social para aperfeiçoamento de prática docente através de tecnologias digitais para professores de escolas do ensino fundamental e formações em empoderamento digital para jovens do ensino médio', afirmou a Secretária. Segundo informações da Petrobras, as escolas serão vistoriadas durante o mês de Junho.



As escolas municipais de Búzios contempladas nesta primeira fase são:

- Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva

- Escola Estadual Municipalizada Eulina de Assis Marques

- Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro

- Escola Estadual Municipalizada José Bento Ribeiro Dantas.

- Escola Municipal José Pereira Neves

Ainda de acordo com a Secretaria de Educação de Búzios, as inscrições foram gratuitas e realizadas exclusivamente no site e todas as escolas foram inscritas pela SEME. O cadastro das escolas terá validade de 2 anos a partir da data de encerramento das inscrições desta chamada.

Puderam se inscrever e participar do processo seletivo as escolas públicas da área de abrangência das operações e atividades da Petrobras no Estado do Rio de Janeiro.