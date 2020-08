Recreio tem torneio de tênis

Depois de meses de isolamento, a Zona Oeste volta a receber torneio de tênis. O evento que está acontecendo na academia Tennis Route, no Recreio, começou ontem e vai até sábado, quando se realiza a final com prêmio de cerca de R$ 4 mil. Entre os tenistas participantes, estão grandes nomes do esporte brasileiro, como número quatro do Brasil e favorito ao prêmio, Guilherme Clezar, e o sexto do país, Pedro Sakomoto.

Entre os favoritos, Pedro Sakomoto estreou nessa segunda-feira contra João Vital e já garantiu a primeira vitória. "Hoje (segunda) foi um jogo mais tranquilo porque já estou com a confiança boa de alguns jogos, e estou em casa, então estou muito acostumado com as condições, consegui jogar tranquilo e sair com a vitória. Essa semana vou enfrentar alguns jogadores diferentes, o torneio vai ficando mais forte, mas o grande lance é pensar dia a dia, jogo a jogo, nenhum é fácil", afirmou o atleta.

O carioca Wilson Leite também está nas apostas para ganhador, e conta que a pandemia possibilitou com que ele treinasse mais. "No meu período de quarentena fiquei mais de dois meses parado, o que é meio complicado para os atletas. Mas depois voltei com o físico, e quando voltou a quadra já dei uma melhorada na parte mental, além de ter bastante tempo para treinar e me preparar de uma maneira que geralmente não tenho nos outros anos. Agora é aproveitar as oportunidades dos torneios, a expectativa de voltar a competir é muito boa", reforça.

O top 10 juvenil do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, Natan Rodrigues, está com boas expectativas depois de passar um tempo descansando com a família na Bahia, seu lugar de origem: "A expectativa é muito boa, já joguei um torneio em São Paulo, já estava no ritmo. Estamos pegando o ritmo dos jogos, é uma oportunidade legal, acho que vai ser uma boa semana na Tennis Route".

Um dos coordenadores da academia, Duda Matos, explica ainda a importância da competição no cenário atual. "A importância desse torneio é fazer os tenistas pegarem o ritmo de competição para ajudar os brasileiros. Temos o Natan Rodrigues, Mateus Alves, Laelson de São Paulo, galera do Sul como o Clezar, nossos atletas da Tennis Route", diz.

"A tendência é que mês que vem possamos viajar para o circuito mundial e esse torneio é importante para eles pegarem alguns jogos na bagagem", completa.